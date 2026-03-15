Marka Yönetim Holding'e operasyon. Mine Tozlu Biçer ve 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte 4 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul, Adana ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramalar ve malvarlığı incelemeleri sürüyor.

YÖNETİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilirken, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama” suçlarının yönetildiği bilgisi verildi.

Soruşturmaya konu olay ile ilgili olarak, İstanbul, Adana ve Hatay olmak üzere 3 ilde bugün eş zamanlı operasyonların yapıldığı, şüpheliler Mine Tozlu Biçer, A.B., Y.D., H.G., ve A.A. yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

"SUÇ DELİLLERİ VE MAL VARLIKLARIYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR"

Başsavcılık, "Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam etmekte olup, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmalar çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." bilgisini de paylaştı.