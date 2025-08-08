Market alışverişinden dönerken otomobil çarptı
Bursa'da market alışverişi yapıp elindeki poşetlerle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki adam, yaralandı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
Marketten alışveriş yapan İmdat B.'ye, elindeki poşetlerle evine dönmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı.
İmdat B. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından İmdat B., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
