Market çalışanını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 Eylül 2023'te çalıştığı markette arkadaşını korumaya çalışırken Yusuf Ceyhun Türkgenç'in bıçaklı saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden Aydın Karay'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

Beylikdüzü'nde 1 Eylül 2023'te meydana gelen olayda, alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için girdiği markette çalışanlarla tartıştı.

Bir çalışanı, "Sen bekle ben geliyorum" diyerek tehdit ettikten sonra marketten ayrılan Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla geri döndü.

Türkgenç, tartıştığı çalışanın üzerine yürürken, marketin diğer çalışanı Aydın Karay (28) araya girmek istedi. Kavga sırasında karnından ve bacağından bıçaklanan Karay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Türkgenç, son savunmasında olayın kaza sonucu yaşandığını savundu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ



Avukatların da savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Yusuf Ceyhun Türkgenç'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.



ANNE KARAY: "CAYDIRICI OLSAYDI SUÇ ORANI DÜŞERDİ"



Duruşma sonrasında Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, "Biz yola 2 kişi çıktık. Ben ve Aydın'ın ağabeyi vardı. Gönüllü avukatlara çok teşekkür ediyorum. Gerçek cüppeyi onlar hak ediyor. Sonra yüzler, iki yüzler olduk. Acılı ailelerle, vicdanlı insanlarla tanıştık. Buraya sosyal medyada tanıştığım insanlar sabahın köründe geldiler. İlk defa yüzlerini bu mahkemelerde gördük. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ceza caydırıcı mı? Değil. Zaten caydırıcı olsaydı suç oranı düşerdi" dedi.