Market çalışanlarının zorlu mesaisi

Zincir market çalışanlarının ağır mesai koşullarına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Reyondan kasaya, depodan ürün sayımına... Marketlerin her köşesine emek veriyorlar. Kimi oturmak yasak olduğu için yorgunluktan yere yığılıyor, kimi de çok uzun saatler düşük ücretle çalışmak zorunda kalıyor.

Mağaza ve Market İşçileri Sendikası'na göre ise çalışanların yaşadıkları sorunlar yeni değil.

SENDİKA, BAZI ÇALIŞANLARIN YORGUNLUKTAN BAYILDIĞINI İDDİA EDİYOR

NTV'ye konuşan Mağaza ve Market İşçileri Sendikası Sözcüsü Saliha Bahadırlı "Marketlerde çok büyük bir emek sömürüsü var. 10 saatin üzerinde çalışıyor bu insanlar, oturmalarına zaten izin yok, yemek molaları çok kısa aralıklarla, çok insanlık dışı şartlarda çalışıyorlar. Eleman eksik sen izin yapamazsın izin günleri sürekli değişiyor. Robot gibi olmalarını bekliyorlar bu insanlardan." dedi.

Türkiye'de 300 bine yakın mağaza ve market çalışanı var. 2017'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir araştırma yaptırarak, sorunların tespiti ve çözümü için bazı önerilerde bulundu. Ancak mağaza ve market çalışanlarının beyanlarına göre, kısıtlı sonuç alındı.

ZİNCİR MARKET ÇALIŞANLARI, MESAİ KOŞULLARINDA İYİLEŞTİRME İSTİYOR



Bahadırlı, "Sendikalı olmaları istenmiyor. Hatta sendikalı olursan seni işten atarız tehditleri de var. En önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi market çalışanı arkadaşlarımızı haklarından haberdar ediyoruz. Eşit işe eşit ücret uygulamasının getirilmesi gerekiyor. Çalışma saatlerinin kısaltılması, vardiyalı çalışmanın düzenlenmesi gerekiyor. Denetlemelerin daha sık yapılması gerekiyor." diye konuştu.



Zincir marketlerdeki çalışma koşulları DEM Parti tarafından bir soru önergesiyle Meclis'e de taşındı. Çalışan hakları konusunda yapılan denetimlerin içeriği ve süresi hakkında açıklama talep edildi.

