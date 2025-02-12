Market çıkışı kanlı pusu

Olay, önceki akşam Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi’ndeki marketin önünde meydana geldi.

S.D.’ye, marketten alışveriş yapıp çıktığı sırada kimliği belirlenmeyen kişi tabanca ile ateş açtı. S.D., bacaklarından yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.D., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.