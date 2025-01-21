Market hırsızlarına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere müşteri olarak giden bazı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen J.İ. O.Y. ve B.D'yi yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

