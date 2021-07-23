Market müdürünü bıçakla yaralayıp, kasiyeri kovaladı

İzmir'in Buca ilçesinde Ramazan Y. (55), husumetli olduğu market müdürü Levent Yavuz'u (27) bıçakla ağır yaraladı.



Yavuz, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Ramazan Y., bu kez de kasiyer Rıdvan Erşahin'in üzerine yürüdü. Ramazan Y., bıçakla Erşahin’i iş yerine yakın bir noktadaki evine kadar kovaladı. Erşahin, evine girip kapıyı kilitleyerek kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Levent Yavuz’un durumunun ağır olduğu bildirildi.



Polis, olayın ardından Ramazan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.