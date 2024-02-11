Market reyonlarındaki sirkelere dikkat ! Bazılarında elma ve üzüm hiç yok

Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ÇÜMERLAB) Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli, Türkiye'de çok önemli bir ticari gıda maddesi olan ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen sirkede son yıllarda çeşitli hileler yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.



Merkezlerine ülke genelinden çeşitli üretici ve firmalardan kalite parametresinin araştırılması amacıyla yılda 1000'in üzerinde sirke örneği geldiğini kaydeden Prof. Dr. Selli, bunları özel cihazlarda çeşitli analiz yöntemleriyle incelediklerini söyledi.



Bu konuda Sirke-Der ile bir protokol imzaladıklarını ve düzenli olarak analizleri takip ettiklerini ifade eden Selli, yapılan hileleri anlatarak uyarılarda bulundu.



"SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"



Tüketicinin sirkenin dış görünüşüne bakarak sahteciliği anlamasının imkansız olduğunu dile getiren Prof. Dr. Serkan Selli, "Sirke, sağlık açısından önemli, antibakteriyel, antioksidan özellikte olan bir gıda maddesidir. Ülkemizde üretilen sirkeler, Almanya ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ettiğimiz önemli bir ticari üründür. Fakat merkezimizde özel cihazlarda çeşitli analizlerle yaptığımız çalışmalarda son yıllarda sirkede de hilelerin yapıldığını saptadık. Sirke fermantasyonla elde edilen bir ürün ancak haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilerce bu ürün, sentetik asitik asit ile sulandırılmaktadır. Ayrıca bunun içerisine renk ve aroma maddesi konularak doğalmış gibi piyasaya sürülüp toplumu yanıltarak, satışlar yapılmaktadır. Sentetik yani yapay olması sağlık açısından bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Eğer sentetik asitik asitten sulandırılarak yapılmışsa özellikle mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar için olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.



"ÖZELLİKLE ELMA VE ÜZÜM SİRKELERİNE DİKKAT"



Yaptıkları analizlerden elde ettikleri sonuçları paylaşan Selli, şöyle devam etti:



"Merkezimize Türkiye genelinde farklı kurum ve üreticiler tarafından yılda 1000'in üzerinde sirke analiz için gönderilmektedir. Yaptığımız çalışmalarda merkezimize ulaşan sirkelerin yüzde 10'luk kısmında hile saptadık. Özellikle elma ve üzüm sirkelerinde neredeyse hiç elma ve üzüm kullanılmadığını tespit ettik. Beyaz sirkede de tarımsal kökenli materyallere yine sentetik asetik asit eklendiğine rastladık."

Prof. Dr. Serkan Selli, toplum sağlığının korunması ve haksız kazancın önüne geçilmesi için bakanlık tarafından yapılan denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin