Market ve pazarlarda 155 ürünün 61'inde pestisit çıktı

Greenpeace, İstanbul’da 5 büyük zincir market ve semt pazarlarından toplanan 155 örneği inceledi.

Ürünlerin yüzde 61’inde çoklu pestisit kalıntısı bulundu. 50 üründe de ruhsatsız pestisit kullanıldığı belirlendi.

Ürünlerin yüzde 43’ünde PFAS maddelerine rastlandı. Yüzde 31,6’sının ise Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı ortaya çıktı.

Pestisit ve PFAS kalıntısı en fazla salamura yaprak, yeşil sivri biber, ıspanak ve armutta görüldü.

PFAS VE PESTİSİT NEDİR?

PFAS, çevrede ve insan vücudunda uzun süre kalan, kanser ve ciddi hastalıklarla bağlantılı “sonsuz kimyasallar” olarak biliniyor.

Pestisit ise tarımda kullanılan kimyasalları ifade ediyor..

