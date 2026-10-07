Markete çıplak giren mühendis müşterilere saldırdı

Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi’nde sokakta çıplak halde dolaşarak bağıran 28 yaşındaki Salih A., bir markete girdi.

Yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.’nın, İngilizce 'Bomba' diye bağırarak içeridekilere saldırması üzerine müşteriler kaçtı. Çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen Salih A., ardından marketten çıkarak park halindeki otomobilin altına saklandı.

OTOMOBİLİN ALTINA GİRİP POLİSE DİRENDİ

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Polis, Salih A.’yı otomobilin altında çıplak halde yatarken buldu. Bulunduğu yerden çıkmayan ve ekiplere direnen Salih A., yakalandı.

Salih A.’nın müdahale sırasında bir polise başıyla vurduğu da öne sürüldü.

HASTANEYE YATIRILDI

Mühendis olduğu öğrenilen Salih A. gözaltına alınarak hasteneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü.

Hakkında, 'Çevreye rahatsızlık vermek' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan Salih A., savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı.