"Markete gidiyorum" diyerek çıkan kız, 42 gün sonra kafede bulundu
07.02.2026 22:55
Bursa'da "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan genç kız, 42 gün sonra polis ekiplerince bir kafede bulundu.
Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan S.S'den (16) uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri, kızın bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 42 gün sonra S.S., Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bir kafede bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kız ailesine teslim edildi.