Aracı çekmesini istedi, satırla saldırıya uğradı

İstanbul Sancaktepe'de, marketin önündeki araba için kavga çıktı. 6 kişi satırla arabanın çekilmesini isteyenlere saldırdı. Polis, kaçan 6 saldırgandan 3'ünü yakaladı.

Aracı çekmesini istedi, satırla saldırıya uğradı

Sancaktepe'de 6 kişi arabayı çekmelerini isteyen market sahiplerinin yakınlarına satırla saldırdı.

sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırganlar market sahiplerinin yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir minibüse de saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aracı çekmesini istedi, satırla saldırıya uğradı - 1

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 6 saldırgandan 3'ünü yakaladı.

Kaçan diğer saldırganların bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

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