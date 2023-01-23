Aracı çekmesini istedi, satırla saldırıya uğradı

Sancaktepe'de 6 kişi arabayı çekmelerini isteyen market sahiplerinin yakınlarına satırla saldırdı.

Saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırganlar market sahiplerinin yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir minibüse de saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 6 saldırgandan 3'ünü yakaladı.



Kaçan diğer saldırganların bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.