Marketler ne zaman açılıyor? Bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? (2023 marketlerin mesai saatleri)

2023 Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin mesai saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gidecek olan vatandaşlar ise bayramda marketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, marketler ne zaman açılıyor? Bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı olacak?



MARKETLER NE ZAMAN AÇILIYOR?



Kurban Bayramı nedeniyle birçok marketin bayram mesaisi için saatleri sorgulanmaya başladı. BİM, A101 ve ŞOK gibi popüler market zincirlerinin, bayram mesaileri farklılık gösteriyor.

Marketlerin bayramın 1. günü kapalı olması, diğer günlerde ise açık olması bekleniyor.