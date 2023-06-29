Marketler ne zaman açılıyor? Bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? (2023 marketlerin mesai saatleri)

2023 Kurban Bayramı nedeniyle marketlerin mesai saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gidecek olan vatandaşlar ise bayramda marketlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, marketler ne zaman açılıyor? Bayramda marketler çalışıyor mu, kapalı mı olacak?
MARKETLER NE ZAMAN AÇILIYOR?
Kurban Bayramı nedeniyle birçok marketin bayram mesaisi için saatleri sorgulanmaya başladı. BİM, A101 ve ŞOK gibi popüler market zincirlerinin, bayram mesaileri farklılık gösteriyor.
Marketlerin bayramın 1. günü kapalı olması, diğer günlerde ise açık olması bekleniyor.
BİM BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz bayramlarda BİM marketler bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. Buna göre, BİM marketin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.
A101 BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı'nın 1. günü yani 28 Haziran'da A101 marketlerin kapalı olması beklenirken, bayramın diğer günlerinde normal mesai saatlerine dönmesi bekleniyor.
ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
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