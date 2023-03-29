Marketlerdeki denetimde sucukta et yerine sadece ot kullanıldığı ortaya çıktı

İstanbul'un 39 ilçesinden sucuklar toplanarak laboratuvar ortamında incelendi. Denetçiler, hayvansal hücre kullanılmadan yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucukları tespit etti.

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, sucuğun üzerindeki etiketin okunması gerektiğini belirtti.

Sucuğun hileye açık bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Orhan, "Son kullanma tarihine bakılmalı.Aynı zamanda üzerinde içlerinde neler olduğu yazmak zorunlu. Etiket tebliğine göre, bunların yazılması zorunludur. Fiyat ucuzsa, incelemelerinde dikkatli olmaları gerekir." uyarısında bulundu.

"ETİKETLER ÇOK İYİ OKUNMALI"



Yaptıkları araştırmalarda hiç hayvansal hücrenin olmadığı sucukları tespit ettiklerini belirten Orhan, "Kullandığımız hayvansal gıdalar pahalı olduğu için hayvansal gıdalara karşı özellikle bitkisel proteinler kullanılıyor. Bunlar diğer sanayi tuzları ile kamufle edilmesinden tutun içerisine bir sürü hadiseler katılabiliyor. Bunları etiket tebliğine göre yazmamız zorunlu olduğu için vatandaş o yüzden etiketleri çok iyi okumalı." dedi.



Entegre üretim tesislerinde hilelerin çok daha gelişmiş durumda olduğunu ifade eden Orhan, "Yapılan çalışmalarda hiç hayvan hücresi olmadan tamamen bir hayvan gıdası gibi hayvansal gıda elde edilmiş ürünler yapıldığına şahit olduk." diye konuştu.

Orhan soya unu, tuz, tatlandırıcı ile üretilmiş sucuğa et tadı verildiğini ifade ederek, "Bu anlamda çok gelişmiş teknolojiler var. Siz soya ununa tuz, tatlandırıcı kattığınızda et yediğinizi sanıyorsunuz. Bunun yakalanması çok zor. Ciddi bir laboratuvar ile kimyasal muyanesinin yapılması gerek. Türkiye'de bu laboratuvarların sayısı sınırlı. Siz protein oranı olarak baktığınızda yüzde 22 protein var ama önemli olan o proteinin bitkisel mi hayvansal mı olduğu çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Et yerine ot yiyoruz." diyen Orhan, "Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk." şeklinde konuştu.

