Marketlere sıkı denetleme! Tarihi geçmiş ürünler bulundu

Kocaeli'de marketleri denetleyen zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha etti.

Marketlere sıkı denetleme! Tarihi geçmiş ürünler bulundu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gebze bölgesindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren marketlere yönelik gramaj, etiket ve fiş kontrolüne yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyarak kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol eden ekipler, fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihlerini de inceliyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğu tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

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