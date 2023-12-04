Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden iki kişi serbest

Hakkari'de12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden iki kişi serbest

12 yaşındaki çocuğun 'de "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı iki kişi, dün gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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