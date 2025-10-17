Markette çocuğunu tekmeleyen baba tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette, 5 yaşındaki çocuğunu tekme tokat döven baba tutuklandı.
Eskişehir'de market içerisinde çocuğunu tekmeleyen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının ifadesinde oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım." dediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Odunpazarı ilçesindeki markette bir baba, 5 yaşındaki çocuğunu defalarca tekmelemişti.
Adam, çocuk yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam etmişti.
Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası polis, oğlunu döven babayı gözaltına almıştı.
Dövülen çocuk ise koruma altına alınmıştı.