Markette damat öfkesi: Üstü kirlendi diye gözü döndü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kına gecesinin olduğu gün 23 yaşındaki bir damat marketi karıştırdı.



ÇALKALADIĞI İÇECEK ELİNDE PATLADI



İçecek aldıktan sonra dışarı çıkan damadın, çalkaladığı içecek patlayınca takım elbisesi kirlendi.



Öfkelenerek geri dönen adam, içeri girer girmez ürünlere tekme attı.



Neye uğradığını şaşıran çalışanlar damadı sakinleştirmeye çalıştı ancak öfkeli damat her geçen saniye gerginliğin dozunu artırdı.

ÇALIŞANA TEKME ATTI



Zanlı, karşısındaki kadın çalışana tekme attı. Araya girenler de onu sakinleştiremedi.

ARKADAŞLARI DEVREYE GİRDİ



Reyonları tekmeleyen damat marketi birbirine kattı. Zanlı, arkadaşları tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışanların şikayeti üzerine polis harekete geçti. Kına gecesinin bitmesinin ardından damat gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Emniyetteki ifadesinde en güzel gününde başına gelen olaya sinirlendiğini ve etrafa zarar verdiğini kabul eden damat, zararı karşılamak istediğini söyledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST



İfade işleminin ardından düğününe bir gün kalan damat adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

