Markette dehşet anları: "Kemiklerinizi kırarım sizin"

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde 5 Nisan'da saat 20.30 sıralarında iddiaya göre; E.T. ile Y.T. isimli kardeşler ile halı saha maçı yaptıkları M.E.E. tartıştı.

M.E.E.'nin olayı anlattığı babası, kardeşlerin yanına gidip takibe başladı.

"KEMİKLERİNİZİ KIRARIM SİZİN" DEYİP DÖVDÜ

Kaçan çocuklar markete sığınırken, H.E. de içeri girip onları dövdü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde; E.T. ile Y.T.’nin marketin kasasında oturan kadının arkasına geçip saklanmaya çalıştığı, H.E.'nin ise çocukların yanına gelerek, "Kemiklerinizi kırarım sizin." dedikten sonra tokat attığı görüldü.