Markette evli çifte kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Belfun Doğramacı ile eşi Sevda Doğramacı

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde bulunan bir markette Mustafa Ş., aralarında husumet olan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Mustafa Ş. tabancasını çıkararak çifte kurşun yağdırdı. Olayı görenler durumu 112'ye bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çifti Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Belfun Doğramacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Mustafa Ş., ise olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, market içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TARTIŞMANIN NEDENİ 2019 YILINDAKİ KAZAYMIŞ



Kocaeli’nin Derince ilçesinde Mustafa Ş.nin, tabancayla Belfun Doğramacı’yı öldürüp eşi Sevda Doğramacı’yı yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Mustafa Ş.’nin oğlu, Batuhan Ş.’nin (19) Belfun Doğramacı ile birlikte 25 Mayıs 2019 tarihinde Isparta-Antalya yolu üzerinde trafik kazası geçirdiği ve kazada Batuhan Ş.’nin yaşamını yitirdiği, Doğramacı’nın ise yaralandığı öğrenildi. İki aile arasında o tarihten itibaren husumet başladığı ve bugün ise markette yaşanan karşılaşmanın üzerine yeniden kavga ettikleri iddia edildi.