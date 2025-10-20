Markette kaçak akaryakıt satışı

Kaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen İpekyolu ilçesi Karpuzalanı Mahallesi’ndeki bir markette icra edilen arama faaliyeti sonucunda suçta kullanılan; 2 adet bin litrelik musluklu tank (bin 200 litre motorin), 18 adet 50 litrelik jelikan, 5 adet varil, 8 adet ölçü kabı, bir adet elektrikli dinamo ele geçirildi." denilid.

Ayrıca açıklamada şüpheli M.B. (48) hakkında adli işlem yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edildiği aktarıldı.