Markette kadına saldıran zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Caddesi’nde 30 Eylül günü, iddiaya göre alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriye, marketteki bir erkek müşteri, uyarıda bulundu. Tartışmanın büyümesiyle Muhammed A, G.A. isimli kadını yumruk atarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed A’yı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muhammed A. (58), çıkarıldığı hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiriyle serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca karara itiraz edildi.

