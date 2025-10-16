Markette küçük çocuğunu döven baba gözaltında
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu tekme tokat döven baba gözaltına alındı. Çocuğun koruma altına alındığı öğrenildi.
Emek Mahallesi'ndeki markette çocuğunu tekmeleyerek döven şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görüntülerde C.E.'nin 5 yaşındaki oğlunu dövdüğü belirleyen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Küçük çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.
