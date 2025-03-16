Markette saldırı: Kasadaki çocuğu yumruklayarak dövdüler

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir markette dün akşam saatlerinde iddiaya göre, babasının marketinde çalışan Arda Efe K.(15) ile plastik top almak için markete gelen kadın müşteri arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, müşteri aldığı plastik topu ve meyveleri kasadaki çocuğa fırlatarak marketten ayrıldı.

Kadının markete gelen yakınları da hakaret iddiasıyla çocuğa saldırdı.

İş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, aldığı topu ve meyveleri kasadaki çocuğa fırlatan kadın müşteri marketten ayrıldıktan kısa bir süre sonra 2 yakınıyla birlikte geri geliyor.

Kadının kasadaki çocuğa saldırdığı görülüyor. Görüntülerde kasanın arkasına geçen bir saldırganın defalarca tokatladığı çocuğu dövdükten sonra reyondan aldığı ürünleri fırlattığı anlar da yer alıyor.

Saldırganın yerde bulunan tüpü kaldırarak Arda Efe K.'ye vurma teşebbüsünde bulunduğu anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Diğer yandan polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.