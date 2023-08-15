Markette tartıştığı eşini vurdu, ardından intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi markette karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, aynı silahla intihar etti.

Markette tartıştığı eşini vurdu, ardından intihar etti

'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp etti

Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı.

Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Markette tartıştığı eşini vurdu, ardından intihar etti - 1

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ahmet U'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan kadının tedavisi sürüyor.

Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

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