Marketteki çiğ köfte hastanelik etti

Düzce’de çiğ köfte yiyen beş öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle’deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu’nda meydana geldi.



Öğle arası yemek için evlerine giden 5 öğrenci, okula yakın bir marketten paket içinde çiğ köfte aldı.



Öğle arasının ardından okula dönen öğrenciler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu.



Yönetim, okula ambulans çağırdı. 5 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.