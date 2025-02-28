Marketteki cinayette gerekçeli karar açıklandı

İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 15'er yıl hapisle cezalandırılan 3 kardeş ile maktulün kız arkadaşı hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.



İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, maktul Semih Kenan Köse'nin yakınları, sanıkların ve görgü tanıklarının soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.



Maktul Köse ile kız arkadaşı S.K'nin, 15 Ekim 2023'te Altıntaş Mahallesi'nde bir markette Sercan, Serkan ve Taylan B. kardeşlerin yanından geçerken aralarında konuşma, ardından tartışmanın yaşandığı belirtildi.



Bu sırada Sercan B.'nin cebinde bulunan bıçağı çıkartarak Köse'ye savurduğu, sonrasında bıçağı beline götürerek üzerine silmeye çalıştığı kaydedilen kararda, S.K.'nin üzerinde bulunan gömleği çıkarıp Köse'nin yarasına bastırdığı ifade edildi.



Köse'nin bıçak darbeleri sonrası öldüğü yer alan kararda, kavgaya karışanların da hafif şekilde yaralandıkları kaydedildi.



Maktulün bıçak darbesi nedeni ile ölmesinde kardeşler tarafından sergilenen davranışların, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini gösterdiğinin mahkemece kabul edildiği, sanıkların iştirak halinde "kasten adam öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verildiği aktarıldı.



Ayrıca Köse'nin kız arkadaşı sanık S.K.'nin de markette bulunan cam şişeyi sanıklara doğru fırlatması, kırılan şişeden savrulan cam parçasının Serkan B.'ye isabet etmesi nedeniyle "kasten yaralama", "kasten yaralamaya teşebbüs" ile söyledikleri sözler nedeniyle ise "hakaret" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılmasına karar verildiği dile getirildi.



Gerekçeli kararda, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilememesi nedeniyle sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.



NE OLMUŞTU?



Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 15 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Semih Kenan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.



Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.



Yargılama sonucunda 3 kardeşe kasten öldürme suçundan verilen müebbet hapis cezası, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının "tespit edilememiş" olması sebebiyle ve sanıkların iyi hali, geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle 15 yıl hapis cezasına indirilmişti.



Sanık S.K'nin hakkında ise diğer sanıklara yönelik "kasten yaralama", "kasten yaralamaya teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 16 ay 21 gün hapis cezası verilmişti.