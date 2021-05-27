Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çeken kişiye gözaltı

İzmir'in Buca ilçesindeki markette alışveriş yapan bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA 27.05.2021 - 16:40

Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çeken kişiye gözaltı

İlişkili Haberler

Markette alışveriş yapan kadının gizli fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor

Markette alışveriş yapan kadının gizli fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor

Kabin sapığı tutuklandı

Kabin sapığı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette H.K. (29), alışveriş yapan S.A.'yı, cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı.

Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durum fark edilince polise bildirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

''BİR ANLIK HEVESE KAPILDIM''

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...