Marketteki kasa sırasında olay: Çocuğunun önünde kadına saldırdı

Esenyurt'taki bir marketteki kasa sırasında olay çıktı.

Olay, dün ilçedeki bir zincir markette yaşandı. Kasada sıra bekleyen bir adamla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini itmesinin ardından yumrukla saldırdı.

O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı.

Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.