Marketteki yangında bir can kaybı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan bir markette dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.



Yangında M.K.Ö. (25) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen dört kişi de ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.