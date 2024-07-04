Marketten poşet poşet hırsızlık

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir markette gerçekleşen hırsızlık, saniye saniye iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketten poşet poşet hırsızlık

'da gece geç saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi üzerindeki Osman Göl'e ait Göller Manav Market'e gelen kimliği belirsiz bir kişi, eline poşetleri doldurup kayıplara karıştı.

Sabah marketi açmak için gelen Osman Göl, görüntüleri izleyip markette yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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