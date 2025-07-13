Marmara Adası açıklarındaki feribotta yangın: 200 yolcu tahliye ediliyor

İhbar üzerine bölgeye TCSG-313 ve KB-70 botları sevk edildi. Aynı zamanda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-4 botu olay yerine ulaştı, KIYEM-6 botunun ise yaklaşık 1 saat 30 dakikalık mesafede intikal halinde olduğu öğrenildi. Feribotun kaptanıyla telsiz üzerinden yapılan görüşmede, yangının makine dairesinde çıktığı, mekanik izolasyonun sağlandığı ancak CO2 odasına ulaşılamadığı bildirildi. Feribotta görevli personelin yanı sıra 200 yolcu ve 70 aracın bulunduğu belirtildi.

Gemi kaptanının gemiyi terk etme yönünde bir talepte bulunmadığı, şu ana kadar herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmadığı kaydedildi.

VALİ USTAOĞLU: TEHLİKELİ BİR DURUM YOK



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, feribotun makine dairesini duman kapladığını ancak dışarıya sirayet eden bir durum olmadığını bildirdi.



"Yolcuları tahliye edeceğiz, gemi stop etti. Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Şimdilik tehlike arz edecek bir durum görünmüyor." diyen Ustaoğlu, yolcuların tahliyelerini bölgeye ulaşan feribotlarla sağlayacaklarını belirtti.



Vali Ustaoğlu, "Tehlikeli bir durum yok. Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a hareket halinde olan bir feribot. Makine dairesinde alev yok ancak yoğun duman var. İçeri de giremiyorlar çünkü oksijenle temas edip tekrar alevlenmesin diye. Şu an kapalı." diye konuştu.



Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.