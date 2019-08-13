Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan yangında bir bölümü zarar gören Marmara Adası'nda kasım ayında ağaçlandırma seferberliği başlatılacağını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Pakdemirli, dün saat 12.50'de çıkan ve yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alınan yangına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yangında 7 hektarlık koruluk alandan 2 hektarının zarar gördüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Bölgede 25 hektarlık kırsal alan ile birlikte toplamda 70 hektar kadar alan var. Kasım ayında gerçekleştireceğimiz seferberlik kapsamında 2 hektardan çok daha fazlasını değerlendirip, boş 45 hektarlık orman alanını da ağaçlandıracağız. Ayrıca Marmara ilçesinin üst havzalarında toprak muhafaza ve sel kontrol çalışmaları da yapılacak."



VATANDAŞLARA UYARI



Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma kapsamında, zeytin, badem ve fıstık çamı ağaçlarıyla bölgedeki ormanlık alanı zenginleştireceklerini ifade etti.



Orman yangınlarında insan hatası oranının yüzde 90 olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Özellikle yaz günlerinde sıcağın arttığı ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

