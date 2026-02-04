Marmara Adası'nda AK Parti binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen, kapüşonlu olduğu belirtilen bir şüpheli tarafından AK Parti ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.

Polis, çevredeki güvenlik kameraları ile kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.