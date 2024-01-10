Marmara Adası’nda kar fırtınası

Marmara Adası’nda dün başlayan kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşüyor. Adaya fırtına nedeniyle 2 gündür feribot seferleri yapılamıyor. Adada, ilçe merkezi ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Adası’nda kar fırtınası

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Denizi’ndeki ’e bağlı Marmara Adası’nda etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Adada dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, zaman zaman tipiye dönüşüyor.

İlçe merkezi ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda kar fırtınası etkili oldu. Yolda mahsur kalan araçlar, Marmara Adalar Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Marmara Adalar Belediyesi ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 146. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

FERİBOT SEFERLERİ 2 GÜNDÜR YAPILAMIYOR

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür Tekirdağ ile Erdek’ten Marmara Denizi’ndeki Balıkesir’e bağlı adalara feribot seferlerinin yapılamadığını söyledi.

Saraylar yolunun ulaşıma kapanmaması için ekiplerin iş makineleriyle çalışmaya devam ettiğini belirten Aksoy, “Saraylar yolunda Topağaç mevkisinden sonraki alanda ciddi anlamda bir karlanma var. Belediye ekiplerimiz, karayollarımızla yolu açma çalışmaları yapıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu havada dışarıya araçla çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

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