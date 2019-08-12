Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.



Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.



Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.



Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerle müdahale ettiklerini söyledi.



DURSUNBEY İLÇESİNDE DE YANGIN

Dursunbey ilçesinde de orman yangını var. Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.



Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.



Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

