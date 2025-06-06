Marmara alarm veriyor: Mercanlar müsilajla kaplı

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi devam ediyor.

İstanbul'da dalış yapan bir grup dalgıç, özellikle Adalar açıklarında bulunan ve Marmara Denizi'nin ekosistemi için büyük önem taşıyan mercan kayalıklarının da müsilajla kaplı olduğunu görüntüledi.



"HAYALET ŞEHİR GİBİ"



Dalgıçlardan Burak Gökçe Marmara'nın kırmızı alarm verdiğine dikkat çekti.

Gökçe su altındaki manzarayı şöyle anlattı: "5 metre derinliğe indiğinizde bitki örtüsünü müsilajın kapladığını görmek mümkün. Daha sonra olay 15 metreden sonra başlıyor orada. 15 metrede tamamen kaos etkisi.

Hayalet bir şehir gibi... Her yeri ağ gibi sarmış durumda."



"3 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜ YOK"



Yaklaşık 8 yıldır Marmara'da dalış yaptıklarını belirten Burak Gökçe, şöyle devam etti: Suyun öncesini ve sonrasını biliyoruz.

3 yıl öncesinde yaptığımız dalışlardaki görüntü artık yok denebilir."



CANLI VARLIĞINI TEHDİT EDİYOR



Uzmanlara göre müsilaj, Marmara Denizi çevresindeki yoğun yapılaşma, sanayi ve artan nüfusun bir sonucu.



Son yıllarda küresel ısınmayla deniz suyu sıcaklığının da yüksek seyretmesi, Marmara'daki müsilajı artıran önemli bir etken. Yoğun müsilaj Marmara'daki canlı varlığını da tehdit ediyor.



Denizlerdeki araştrmalarına devam eden uzmanlar, 2021'de hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nın acilen uygulanması gerektiğini belirtiyor.





