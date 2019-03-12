İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yönünün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğuya dönmesi ve kuvvetinin artması bekleniyor.



Rüzgarın, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ile Edirne'nin güney kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.



Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

