Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara bölgesinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Meteoroloji, vatandaşları ağaç, direk devrilmesi ve sona zehirlenmelerine karşı uyardı.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

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İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı yapılan açıklamada, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı - 1 Meteoroloji'nin haritasına göre şiddetli rüzgar perşembe gününe kadar etkili olacak.

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