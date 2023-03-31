Marmara Bölgesi için lodos uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ile güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

