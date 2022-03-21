Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara'daki 7 il için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu illerde etkili olması beklenen fırtınanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 14:06

Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı

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Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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