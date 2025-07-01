Bursa'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 10,14 kilometre olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

4,2'lik depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

DAHA ÖNCE 3,9'LUK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Ayrıca AFAD verilerine göre, Gemlik'te saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



Depremin derinliği ise 9,82 kilometre olarak kaydedilmişti.

"ENERJİYİ GEÇ BİRİKTİRİYOR AMA TEHLİKELİ"

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür de şunları söyledi:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli.

Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."