Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği bölgede hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması bekleniyor.
Ayrıca, kuvvetli rüzgar beklendiğinden, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak (İstanbul'da hava durumu)
ntv.com.tr, Anadolu AjansıTürkiye
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcak bir hafta sonu ve yağmur var.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.