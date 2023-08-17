Marmara Bölgesi’nde tehlike çanları çalıyor | “Müthiş bir su açığımız var”

“AĞUSTOS SONUNA KADAR YAĞIŞ BEKLENMİYOR”

Marmara Bölgesi'nin bu yıl yağış bakımından çok zayıf bir dönem geçirdiğinin altını çizen Özdemir, şöyle devam etti:



“Eylül ayından ağustosa kadar müthiş bir su açığımız var. Su artış geneline baktığımızda artış gibi gözüküyor, normaline ve geçen yıla göre ancak bu su artışını Kocaeli, Sakarya, Kırklareli gibi iller aldı. Marmara Bölgesi'ndeki Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul gibi iller maalesef yağışı hiç denecek kadar az aldı. Bu durum barajlardaki doluluk oranlarını etkiledi. Afrika kökenli sıcak hava dalgaları temmuzda 3 dalga olarak geldi. Sıcakların bir müddet daha devam edeceği öngörülüyor. Bu durumun tarladaki ürünlere de çok büyük olumsuz etkisi var. Su açığımız var. Ağustos sonuna kadar yağış beklenmiyor. Kuraklık depremden daha tehlikeli. Çünkü devamlılığı olan bir şey. Depremde evleri yapıyorsunuz, devam edebiliyorsunuz. Ama kuraklık öyle değil. Kuraklık kalıcı, suyunuz kalmıyor, tarım alanlarınız zarar görüyor, çoraklaşıyor. Toprak özelliğini kaybediyor. Bir daha toprağınızı kullanamıyorsunuz. Belki de çok yakında su savaşlarını göreceğiz.”