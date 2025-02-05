Marmara Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak.

Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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