Marmara Cezaevi'nde kantin kapalı mı? CTE'den açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair iddialara" ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçlarının kurum tarafından sağlandığı, günlük ana öğünlerin diyet ve sağlık koşulları göz önünde bulundurularak hazırlandığı, yeterli ve dengeli beslenmelerin temin edildiği anlatıldı.



Bunun yanı sıra hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarının da belirlenen program dahilinde karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Hafta içi her gün belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir. Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir." denildi.

"SAYIM İŞLEMLERİ YAPILMAKTA"



Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapıldığının ifade edildiği açıklamada "Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, bu durum hükümlü ve tutuklulara önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir." ifadeleri dile getirildi.



Açıklamada, ceza infaz kurumlarında barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayanlara su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddelerinin kurum tarafından ücretsiz temin edildiği bildirilerek, "Bu nedenle hükümlü ve tutukluların temel ihtiyaçlarına erişimlerinin engellendiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmekte olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.