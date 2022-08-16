Marmara Denizi can çekişiyor

Oksijen seviyesinin her geçen gün tükendiği Marmara Denizi için uzmanlar daha kötüsünden endişe ediyor.

Dokuz bilim insanı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'yle Marmara Denizi'ne açıldı.

Denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiği belirlendi.



Araştırma grubunun Başuzman Araştırmacısı Sabri Mutlu, ''Üst tabaka ve alt tabaka diye ayırdığımız tabakalarda bir örnek görüyorsunuz. Üst tabaka kütlesinde oksijenimiz gayet zengin ve doygunken alt tabakada ise oksijenimiz tükenme seviyesine gelmiş durumda'' dedi.

Uzmanlar, oksijenin sıfır seviyesinin de altına düşerse oksijensiz solunumun gerçekleştirilmeye başlanacağını duyurdu. Hidrojen sülfür tabakanın oluşma ihtimaline karşı da uyarı yapıldı.

Kirlenme devam ederse Marmara Denizi'ndeki canlı yaşamı tehlikeye girebilir.



Mutlu, ''Marmara Denizi'nin doğal yapısından dolayı alt tabaka dediğimiz kütlenin oksijeni üst tabaka kadar zengin olamıyor. Ancak bu eskiden 2 miligram kadardı, şu an bulunduğunun iki katı kadardı'' açıklamasında bulunarak dikkat çekti.

Tübitak Araştırma Gemisi çalışmalarını sürdürecek. Denizin 150 noktasından numuneler alarak laboratuvarlarda inceleme yapılacak.

Marmara Denizi'nin biyolojik röntgeni çekilecek.