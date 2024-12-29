Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası, ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli - 1

Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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