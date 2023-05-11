Marmara Denizi ulaşımına Poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz etkili oluyor.

Poyraz sebebiyle Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı.

Öte yandan, fırtınayla birlikte oluşan poyraz nedeniyle çok sayıda küçük balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda rıhtıma bağlayarak fırtınanın dinmesini bekliyor.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler de Tekirdağ açıklarında demirledi.