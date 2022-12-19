Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle denizde uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Balıkçı tekneleri de fırtına nedeniyle denize açılamıyor.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Meteoroloji'den yapılan fırtına uyarılarından sonra Denizi'nin kıyılarında poyraz etkili oldu.

Poyraz fırtınası sebebiyle denizde bulunan uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi.

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli - 1

DENİZE AÇILAMADILAR

Fırtınadan dolayı balıkçı tekneleri de Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'nda rıhtıma bağlayarak denize açılamadı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu, 2 gündür poyrazın etkili olduğunu ifade ederek, “Hava muhalefetinden sonra oluşan sert poyrazlardan dolayı denize çıkamıyoruz. Yaklaşık 2 günden beridir poyraz esiyor. Bu süreçte ağ tamirlerimizi yapıyoruz. Ağlarımızı onarıyoruz. Teknemizin ne eksiği varsa onu tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

Poyaz fırtınası etkisini sürdürüyor.

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